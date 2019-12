Gli studenti di Sovigliana ammessi all'Orchestra Regionale Junior

Una vera e propria soddisfazione per gli alunni e l’insegnante di violino della classe 2^B, Prof.ssa Chiara Tommasoni, della Scuola Superiore di I grado ad Indirizzo Musicale di Sovigliana.

Dopo una selezione a livello regionale, il 25 ottobre scorso, sono risultati idonei a partecipare alle produzioni dell’Orchestra Regionale Scolastica Junior della ReMuTo, gli alunni: Bernardi Omar Giovanni, Dumanschi Carina, Benassai Elena, Pinzani Cosimo, Lippi Elettra, Michelotti Nesta Sara.

Un bel riconoscimento dell’impegno e dello studio oltre che un obiettivo di crescita e maturazione in ambito musicale.

Sabato 30 novembre si sono esibiti presso il Teatro Verdi di Firenze, con l’emozione dei genitori dei ragazzi coinvolti in questa esperienza per la soddisfazione di poter già vedere i loro figli esibirsi in un’ampia compagine orchestrale presso Teatri e luoghi di rilevanza storica.

Questo grazie all’offerta formativa che offre la Scuola Superiore di I grado ad Indirizzo Musicale di Sovigliana che dà la possibilità ai ragazzi di poter usufruire di lezioni singole di strumento, oltre l’orchestra, con la possibilità di esibirsi in varie manifestazioni e concorsi pubblici durante l’anno scolastico.

Una grande opportunità offerta agli studenti e alle studentesse particolarmente motivati per affinare le competenze a livello di conoscenza musicale e di pratica esecutiva.

Fonte: Istituto comprensivo di Vinci

Tutte le notizie di Vinci