Il Gialloblu Castelfiorentino si prepara a tornare in campo: trasferta contro La Crocetta San Miniato

Dopo il turno di sosta i ragazzi di Luigi Vertaldi e Luca Baragatti si preparano a tornare in campo attesi dall’anticipo della decima giornata che domani sera alle 21.15 li vedrà far visita al Basket La Crocetta San Miniato (arbitri Natale di Calcinaia, Barone di Ponsacco).

I gialloblu, reduci da una prima parte di stagione assolutamente sopra le righe con sei vittorie, di cui le ultime cinque consecutive, e soltanto due sconfitte contro le prime della classe, cercheranno dunque di ripartire da dove hanno interrotto dieci giorni fa e riprendere una corsa che attualmente li vede in quarta posizione dietro alle big Libero Basket, Mens Sana e Impruneta.

Fonte: Abc Castelfiorentino

