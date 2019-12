Sono serviti i vigili del fuoco per estrarre una persona dalla propria auto, rimasta 'chiusa' tra altre due vetture durante un incidente nel parcheggio coperto del Centro*Empoli di via Sanzio. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17, si presume per qualche manovra errata. I vigili del fuoco del Terrafino hanno estratto il conducente, di cui non si conoscono le generalità. Presenti anche due ambulanze della Misericordia di Montelupo e la Pubblica assistenza di Empoli.

