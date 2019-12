Insulti omofobi alla municipale, chiesta chiarezza sulla vicenda Rollo-Migliorini

Un’interrogazione per fare chiarezza sui rapporti tra sindaco e comandante della Polizia municipale e il futuro del Comando cascinese. Le affermazioni attribuite al sindaco reggente Dario Rollo sono gravissime ed è necessario arrivare velocemente ad appurare la verità. In nessun luogo di lavoro può essere tollerata l’omofobia e, ancor di più, non può essere tollerata da parte di un primo cittadino e rappresentante delle istituzioni. Il Partito democratico porterà la discussione in consiglio comunale, con la presentazione di un’interrogazione allo stesso sindaco reggente e all'assessora alla sicurezza.

È noto che il comandante Paolo Migliorini è arrivato a Cascina a fine 2016 per volontà dell’allora sindaca Susanna Ceccardi e che da fine 2018 il rapporto di fiducia si è rotto, portando anche all’attivazione di una procedura di selezione per la nomina di un nuovo Comandante. In questi giorni, a ridosso della nuova scadenza del contratto del Comandante, sembra essersi aperto un nuovo fronte di conflitto tra Amministrazione comunale e Comandante che è andato a comprendere procedimenti giudiziari e disciplinari e che, secondo alcune fonti, avrebbe portato a un imbarbarimento dei rapporti personali.

Per proseguire con serenità nel proprio lavoro il sindaco reggente dovrebbe negare, e cancellare qualsiasi dubbio, di aver pronunciato la frase “Certo, perché tutti voi della Polizia Municipale siete una massa di finocchi! Ne avete sempre una da dire!”. Se fosse questo il profilo di amministratore del sindaco reggente, la sua maggioranza dovrebbe interrogarsi sul continuare a sostenerlo e lui stesso dovrebbe valutare se si ritiene in grado di proseguire.

Il Pd chiede a Dario Rollo quali siano state le parole da lui pronunciate, se è giunta notizia all’amministrazione dell’annunciata denuncia alla Procura della Repubblica per insulto a pubblico ufficiale da parte del Comandante e quali siano le previsioni per quanto riguarda la posizione di Comandante della Polizia Municipale, essendo in scadenza il contratto di Paolo Migliorini e apparendo svuotato il rapporto di reciproca fiducia tra Sindaco e Comandante.

Pd Cascina

