Integrazione e casa, iniziativa a Pontedera

Sabato prossimo 14 dicembre, alle ore 17.00, presso il “Centrum Sete Sois Sete Luas” in Via Rinaldo Piaggio (al numero 82) si terrà un importante convegno. L'iniziativa, dal titolo “Casa dolce casa: Ma lo è per tutti? - Città e territori al confronto sulle politiche abitative” avrà la forma del talk show e sarà articolato su tavoli di lavoro. Si confronteranno i rappresentanti delle associazioni di immigrati, gli amministratori locali, i piccoli proprietari immobiliari, gli agenti immobiliari, gli amministratori di condominio, le Agenzie per l'abitare sociale e i cittadini. L'iniziativa, promossa dalla Tavola della Pace, ha il patrocinio dei comuni di Pontedera e Ponsacco e dell'Unione Valdera.

Al fianco dei comuni, e attori naturali del progetto complessivo intitolato: “Cittadini si diventa, il ruolo degli immigrati nella progettazione delle politiche sociali” ci sono le associazioni di immigrati. Inoltre parteciperà all'iniziativa, che ha il sostegno dell'Unione Europa e del Ministero dell'Interno, anche Casainsieme. Il fine dei lavori è quello di porre le basi ed aprire un percorso che miri a coinvolgere i cittadini stranieri e le loro associazioni facendoli diventare attori responsabili in grado di fare proposte e indicare soluzioni utili a una migliore integrazione sociale e culturale. Nei mesi scorsi la Tavola della Pace ha fatto un lavoro preparatorio, di indagine statistica, per approfondire i temi e le sfide di maggiore difficoltà, nel percorso di integrazione. Insieme ai temi del lavoro sono emerse tutte le problematiche legate alla casa e all'accesso al mercato abitativo, che hanno anch'essi un ruolo fondamentale nel percorso di inserimento.

“L'iniziativa di sabato sarà il momento per cercare insieme soluzioni – hanno commentato l'assessore alle politiche abitative del Comune di Pontedera Sonia Luca e l'assessore al sociale Carla Cocilova -; ascoltando anche il punto di vista dei soggetti che vivono sulla propria pelle queste difficoltà. Sarà un momento utile per meglio ridefinire certe scelte e certe strategie affinché sia più incisiva l'azione della pubblica amministrazione”.

Per maggiori informazioni sull'evento, aperto a tutti: Emanuela Nesci della Tavola della Pace e della Cooperazione: tel. 0587.299505, 0587.299506, mail: tavolapace_pevera@hotmail.com

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

