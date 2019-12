Lavori a Certaldo sulla Sr429, come cambia la viabilità

Per poter effettuare i lavori di rifacimento della banchina, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito fino al 20 dicembre 2019, con orario lavori 8-18, l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, con la localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in corrispondenza dell’area di cantiere, per il restringimento della carreggiata, dal km 47+900 al km 48+300 circa della Sr 429, nel comune di Certaldo.

Fonte: Città metropolitana di Firenze

