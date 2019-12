Liliana Segre cittadina onoraria di Pisa, cerimonia per gli 82 anni dalle leggi razziali

Non poteva essere scelto giorno migliore. Ieri, mentre 600 sindaci provenienti da tutta Italia in fascia tricolore sfilavano a Milano per esprimere solidarietà nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all'Olocausto e sotto scorta per le ripetute minacce antisemite, sempre ieri, a tarda sera, il Consiglio Comunale della nostra città, all'unanimità (21 voti a favore), approvava la proposta del Sindaco di Pisa, Michele Conti di conferire la cittadinanza onoraria alla stessa senatrice a vita in considerazione "dell'inestimabile contributo" da lei fornito "per tramandare alle future generazioni la memoria dell’olocausto".

Hanno votato a favore i consiglieri comunali della Lega, Fi, noiadessopis@-fdi, gruppo misto, Pisa nel cuore, Pd, Patto Civico e Diritti in Comune. La solenne cerimonia della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, come proposta dalla stessa Amministrazione Comunale, avverrà il 5 settembre del prossimo anno, in occasione dell'anniversario della firma delle leggi razziali promulgate, nel 1938, dal re Vittorio Emanuele, proprio qui a Pisa, nella sua residenza di San Rossore.

Sempre nella seduta di ieri del Consiglio Comunale, oltre alla proposta del Sindaco di Pisa, Michele Conti di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, il Consiglio Comunale aveva votato, su questo stesso argomento, anche due ordine del giorno, entrambi respinti e una mozione che è stata, invece, approvata all'unanimità.

Il primo ordine del giorno, presentato dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), “La città di Pisa e i valori antifascisti” è stato respinto con 18 voti (Lega, FI, noiadessopis@-fdi, Pisa nel cuore e gruppo misto) e due voti a favore (Diritti in Comune e Patto Civico).

Il secondo ordine del giorno, presentato dal consigliere Giuliano Pizzanelli, capogruppo consiliare del Pd, “Lotta contro il razzismo e la xenofobia” è stato, invece, respinto con 17 voti (Lega, FI, noiadessopis@-fdi, e gruppo misto) e 6 voti a favore (Diritti in Comune, Pd, e Patto Civico).

La mozione, infine, primo firmatario il consigliere Marco Biondi (pd), “Solidarietà a Liliana Segre”, con un emendamento del consigliere Riccardo Buscemi, capogruppo consiliare di FI, è stata, come detto, approvata all'unanimità. Hanno votato a favore 19 voti consiglieri comunali (Lega, FI, noiadessopis@-fdi, gruppo misto, “Pisa nel cuore”, Pd, Diritti in Comune e Patto Civico).

Il lungo dibattito che si è svolto durante la seduta di ieri del Consiglio Comunale, a tratti con vivaci polemiche, ha visto gli interventi di molti consiglieri comunali. Oltre all'intervento del Sindaco di Pisa, Michele Conti, sono intervenuti i consiglieri comunali Riccardo Buscemi (FI), Maria Punzo (Lega), Paolo Cognetti (Lega), Matteo Trapani (Pd), Francesco Auletta (Diritti in Comune), Antonino Azzarà (Lega), Antonio Veronese (Patto Civico), Giovanni Pasqualino (Lega), Alessandro Tolaini (M5S), Gino Mannocci (Pisa nel cuore), Alberto Conversano (Lega), Marco Biondi (Pd) e Maria Antonietta Scognamiglio (Pd).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa del Consiglio comunale

