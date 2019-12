Lista civica Uniti per Volterra: "Ortopedia perde il primario"

La notizia era nell'aria. Adesso è confermata: ortopedia perde un altro pezzo, questa volta il primario. Un insieme di eventi che stanno riducendo ai minimi termini un reparto che fino a un 2/3 di anni fa registrava numeri superiori a Cecina o Piombino che ora viene lasciato in ginocchio. L'Asl ha permesso la fuga di professionisti importanti. Adesso chi verrà al loro posto? E tolto un primario ne verrà fatto un altro oppure sarà un ennesimo taglio all'ospedale di Volterra? Noi ricordiamo che la Fondazione Crv ha impegnato una cifra importante per il braccio meccanico per le operazioni vertebrali. Questa strumentalizzazione ricordiamo è vincolata all'ospedale di Volterra e noi vigileremo affinché non si muova di un millimetro. Chiediamo adesso garanzie alla Direttrice della Asl e non siamo disponibili ad accettare una ulteriore mortificazione del nostro ospedale.

Fonte: Lista civica Uniti per Volterra

