Gestisce magazzino con 50mila giochi e luminarie contraffatte, denunciato a Pisa

Prosegue l’attività delle Fiamme Gialle pisane a contrasto del commercio di prodotti recanti marchi contraffatti e a garanzia del rispetto degli standard di sicurezza previsti dalle normative nazionali ed europee nonché a tutela della salute dei consumatori.

L’operazione condotta dalla Compagnia di Pisa ha permesso di individuare, nella zona della stazione ferroviaria, un magazzino, gestito da un cittadino cinese, che costituiva “base di smistamento” per la diffusione di prodotti illegali. I finanzieri, già da alcuni giorni, avevano notato un consistente movimento di furgoni che andavano a rifornirsi di merce e per questo motivo hanno sottoposto a controllo il deposito e, a conclusione dell’attività di polizia giudiziaria, sequestrato 50mila articoli relativi a luminarie natalizie e giocattoli.

Le indagini svolte hanno permesso di accertare che la merce sequestrata era contrassegnata da una marcatura CE contraffatta, con un logo, in realtà, riconducibile alla sigla China Export.

Infatti i prodotti sequestrati dalle Fiamme Gialle presentavano molto elementi di rischio, i giocattoli avevano componenti di piccole dimensioni che possono staccarsi ed essere ingerite dai bambini nonché colorati con materiali non specificati, cosi come le luci natalizie pericolose per surriscaldamento capace di innescare incendi.

L’imprenditore cinese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa per violazione degli articoli 648 (ricettazione), 470 (vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione) e 515 (frode in commercio) del Codice Penale e articolo 31 del Decreto Legislativo 54/2011 (attuazione della direttiva 2009/48/ce sulla sicurezza dei giocattoli).

Gli ulteriori approfondimenti delle indagini delle Fiamme Gialle, coordinate dall’A.G. di Pisa, mirano adesso a ricostruire la filiera di distribuzione e commercializzazione dei prodotti illegali.

