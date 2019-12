Mancano aumenti di stipendio a Careggi, presidio dei sindacati in piazza Duomo

Ospedale di Careggi: Fp Cgil, Cisl Fp, Rsu e Fials oggi hanno fatto un presidio a Firenze in piazza Duomo davanti alla Regione per chiedere il rispetto dell’accordo integrativo firmato con l’azienda lo scorso marzo (che prevedeva progressioni economiche per alcune tipologie di dipendenti). Una delegazione di sindacalisti è stata poi ricevuta dagli uffici della Presidenza della Regione. “L’azienda continua a non rispettare l’intesa, impedendo così uno scatto di fascia a circa la metà dei dipendenti e appellandosi a una circolare del Mef che a maggio avrebbe stabilito che gli scatti fossero distribuibili su tre anni per alcune tipologie di dipendenti del comparto. Per noi questa situazione è inaccettabile, gli accordi firmati vanno rispettati”, dice la Fp Cgil, che prosegue: “Alla Regione abbiamo chiesto di produrre un atto che dia un indirizzo affinché le strutture regionali abbiano omogeneità di comportamenti sul tema delle progressioni economiche orizzontali, e di farsi carico - in sede di Conferenza Stato/Regioni - di proporre una modifica alla norme in questione affinché si sblocchi la situazione. Infine abbiamo chiesto alla Regione che inviti l’azienda a riconvocare il tavolo di trattativa coi sindacati. Ci aspettiamo risconti, in attesa restiamo in mobilitazione”.

Fonte: Cgil Toscana - Ufficio stampa

