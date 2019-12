Manovra finanziaria, parere favorevole dalla commissione Ambiente

Parere favorevole a maggioranza - astenuti Sì-Toscana a sinistra e Movimento 5 stelle, contrari Lega e Fratelli d’Italia - sulle materie di competenza della commissione Ambiente del Consiglio regionale, guidata da Stefano Baccelli (Pd), alla manovra finanziaria che comprende il bilancio di previsione 2020-2022, la legge di stabilità per il 2020 e il collegato, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2020.

Secondo quanto illustrato nel corso della seduta di oggi, mercoledì 11 dicembre, e per quanto attiene la legge di stabilità, gli interventi approfonditi in commissione riguardano 13 articoli.

Tra questi si è discusso sulle modifiche in materia di concessioni del demanio pubblico e in particolare sulla disciplina dei casi di occupazione senza titolo di chi non ha avuto il rilascio per inerzia della pubblica amministrazione. Il numero delle occupazioni risulta “elevato” e si è quindi deciso di introdurre una proroga al 31 dicembre 2021. Il termine per il rilascio della concessione slitta in avanti di due anni, determinando minori entrate a titolo d’imposta regionale stimate in 1milione 200mila euro per il biennio 2020-2021.

Vengono rimodulate le spese previste per la realizzazione delle opere relative al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca, a quelle propedeutiche e connesse, allo scavalco ferroviario di Livorno e al collegamento ferroviario in Garfagnana, attraverso l’erogazione a Rete ferroviaria italiana (Rfi) di contributi straordinari pari a massimo 12milioni 500mila. Lo stanziamento viene spostato in avanti di un anno così come il termine conclusivo che passa dal 2039 al 2040. Rimodulate e spostate in avanti di un anno anche le spese previste per la Darsena Europa e la riqualificazione delle aree tra il porto di Marina di Carrara e la città. Il totale degli interventi rimane inalterato (12milioni 500mila per Livorno, 850mila per Carrara).

L’articolato affronta anche il nodo dei tombamenti dei corsi d'acqua che presentano criticità dovute soprattutto a eventi calamitosi particolarmente intensi. Già nel 2017 si è intervenuti finanziando progetti strutturali e correttivi. Oggi si prevedono nuove risorse erogando 1milione nel 2020, 1milione e 500mila nel 2021 e 432mila euro nel 2022.

Il contributo di 300mila euro riconosciuto alla Regione costituitasi parte civile nel processo per il disastro della Costa Concordia, finanzierà interventi che saranno realizzati nel corso del 2020. Tra i lavori che saranno eseguiti i bagnetti pubblici e di info-point nell’edificio un tempo adibito a scuola elementare ed attualmente utilizzato per gli uffici della Polizia Municipale; il risanamento conservativo e la ristrutturazione dell'edificio denominato “La Delegazione”; la realizzazione di un nuovo blocco di 24 loculi per tumulazione di feretri e 16 nicchie per urne cinerarie nel cimitero di Giglio Castello e quella di 20 nicchie per urne cinerari nel cimitero di Giglio Porto.

La proposta di legge prevede poi la riduzione da 300mila a 180mila euro dell’importo stanziato con la seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021 individuato per disincentivare il passaggio di mezzi pesanti e ingombranti sulla Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI) negli anni 2019 e 2020. La riduzione del tetto di spesa deriva da un minor fabbisogno certificato dalla convenzione definita con le società autostradali. È infine previsto un contributo straordinario di 100mila euro per il 2021 al Comune di Minucciano per l'implementazione degli itinerari ciclopedonali del lago di Gramolazzo.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

