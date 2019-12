Material Preview pensa all'estate 2021 ma contro le fake news: "Pelle prodotto pulito"

Nel comprensorio del Cuoio si pensa già all'estate 2021. Grande apertura oggi, mercoledì 11 dicembre, al PalaParenti di Santa Croce sull'Arno per la sesta edizione di Material Preview, una giornata dedicata alle tendenze 2021. Gli espositori hanno presentato le proprie collezioni nell’ambito di un evento che si distingue per il carattere selettivo di prodotti e visitatori. L'evento espositivo è dedicato a pellami per calzature, pelletteria, abbigliamento, arredamento e accessori di alta gamma.

Molte le aziende della zona presenti, circa quaranta. Al taglio del nastro ha partecipato il sindaco di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda: "Fa sempre piacere esserci, è un atelier della creatività. È un dovere dei comuni essere vicini alle aziende, dobbiamo metterle in condizione di produrre lavoro e benessere. Credo sia giunto il momento di fare squadra oggi più di sempre. Questo distretto viene denigrato da chi pensa che si uccidono animali per fare la pelle, non è vero, qui si lavorano solo 'scarti'. È un prodotto pulito".

Assieme a lei gli omologhi Gabriele Toti per Castelfranco, Ilaria Parrella per Santa Maria a Monte e Simone Giglioli per San Miniato. Presente anche il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il quale ha affermato: "Vogliamo davvero lanciare un messaggio contro le fake news. Qui abbiamo anche un gran livello delle istituzioni, c'è un rapporto stretto con le aziende e un distretto operoso".

