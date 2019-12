Un 80enne è morto nella notte appena trascorsa ad Agliana, in via Livorno, dopo un incendio nella mansarda della sua abitazione. I vigili del fuoco hanno trovato nell'abitazione il corpo dell'anziano senza vita. Salve due donne, finite al pronto soccorso per accertamenti. Le zone incendiate hanno subito seri danni. Sul posto anche il funzionario di guardia e personale dell'ufficio di Polizia Giudiziaria del comando dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri.

Tutte le notizie di Agliana