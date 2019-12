Muore mamma 32enne dopo malore in albergo a San Jacopino

Una donna di 32 anni, madre di una piccola di 3 mesi, ha avuto un malore questa mattina mentre si trovava ospite, con la figlia e il marito, in un hotel in via Toselli nel quartiere di San Jacopino a Firenze. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno preso in carico la donna in codice rosso, trasportata all'Ospedale di Careggi, e la piccola in codice verde, trasportata all'Ospedale pediatrico Meyer.

Per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando sull'accaduto.

