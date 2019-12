Muro crollato a Montelupo, macerie in rimozione: una notte di lavori

L'ora più buia per Montelupo sembra essere passata. I toni cauti del sindaco Paolo Masetti, che aspetta la rimozione di tutte le macerie prima di affermare con assoluta certezza l'assenza di vittime, sono venati di sollievo dopo una notte passata in via Marconi. Anche le testimonianze dirette di chi ha scampato il pericolo mentre parcheggiava la propria auto raccontano di non aver visto altri transitare sotto l'importante parte di muro ceduta, circa una trentina di metri. Dopo le 2 di questa notte sono cominciati i lavori di rimozione delle macerie e ora via Marconi ricorda certe cartoline della Seconda Guerra Mondiale, per la violenza con cui la voragine si è aperta mandando terra e macerie a terra. Durante la serata il magistrato di turno da Firenze ha tenuto i contatti con l'amministrazione comunale e con le forze dell'ordine. Rimane chiuso il transito sulla passerella pedonale sul Pesa e la parte di strada interessata dal crollo. Alcune persone hanno potuto recuperare le loro auto non danneggiate, gli altri veicoli sono stati rimossi.

Il muro prima del crolllo

La situazione dopo il crollo

