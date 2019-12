Il Natale alla Casa Verde e al Centro Diurno a La Scala, tanti doni speciali

Un Natale pieno di bellezza è un Natale terapeutico. Ne sanno qualcosa i ragazzi e le ragazze di Casa Verde a San Miniato che hanno ricevuto un dono davvero speciale. Parliamo del bellissimo albero di Natale, pieno di decorazioni artistiche in ceramica, vetro e con festoni di tessuto pregiato.

E’ quello donato da un privato - Decorhouse di Gallicano (Lucca) - che così ha voluto donare l’albero affinché “porti colore e felicità” per un Natale meraviglioso. L’albero il cui invio porta la firma di Martina Santi, è così bello che ha già vinto un concorso. Come spiega la Responsabile del Presidio di Casa Verde, Michela Franceschini, “il bellissimo albero ha trovato subito dimora in uno spazio illuminato del nostro moderno complesso. Devo sottolineare come questo albero non sia passato inosservato e abbia colpito l’attenzione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Pensiamo infatti che il bello ha il potere di curare. Per questo vivere in spazi belli, accoglienti, profumati, come quelli che abbiamo qui a Casa Verde e circondarsi di bellezza, sia molto positivo per loro. L’albero contribuisce a questa terapia del bello e ci ha portati nel clima di Natale”.

Già perché nella struttura di San Miniato, tanti sono i passi ancora da compiere verso le feste. Nei prossimi giorni i ragazzi saranno impegnati nell’allestimento del Presepe in giardino, con l’aiuto dell’impresa impegnata nel restauro del Centro Diurno La Scala. Lunedi 16 dicembre poi Casa Verde aprirà le sue porte ai bambini dell’Istituto Comprensivo Franco Sacchetti per il tradizionale scambio di doni.

Tra il Presidio riabilitativo e l’Istituto Comprensivo è attivo un progetto musicale che vede gli allievi della scuola cantare nel coro insieme ad alcuni ospiti di Casa Verde. Mercoledì 18 dicembre infatti in occasione della santa Messa con il vescovo Andrea in Duomo, il coro accompagnerà la liturgia che precede il Natale.

Infine grazie alle meravigliose volontarie e ai meravigliosi volontari nelle feste del 25 e del 26 dicembre, ci sarà un menù speciale. Si tratta di leccornie donate dal sodalizio che da sempre sostiene e affianca Casa Verde, per un Natale pieno di amore e di bellezza.

