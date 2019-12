No all'abbandono dei rifiuti, il nuovo video degli S-Chianti

La realtà può essere più rassicurante di un sogno? Senza dubbio è in grado di dare risposte concrete alle preoccupazioni e ai pensieri più assillanti quando nella quotidianità è necessario occuparsi del conferimento dei rifiuti e delle pratiche sostenibili da osservare. Una visione onirica, anzi un incubo vissuto in chiave comica da un cittadino, investito dal carico del trasloco, che commette l’errore di abbandonare mobili vetusti, divenuti rifiuti, dove capita, persino tra le vigne del Chianti. Ma dal sogno, prima o poi, ci si sveglia. E allora la realtà prende il sopravvento. All’atto incivile si contrappone l’azione corretta che pensa al futuro di quelle stesse colline che oggi sono un punto di eccellenza nel patrimonio ambientale del mondo. Basta poco per liberarsi di un vecchio divano o di un elettrodomestico dismesso. E’ sufficiente contattare gli operatori di Alia per concordare il ritiro a domicilio di un rifiuto ingombrante. Formulare un numero e tutto si risolve.

Gli S-Chianti, sagaci webteller made in Barberino Tavarnelle, lo raccontano in un video interpretato da Alessio Grandi e Matteo Ciuffi, prodotto dal Comune di Barberino Tavarnelle e Alia servizi ambientali Spa. “E pensare che era così facile” lancia in chiave ironica una nuova campagna di sensibilizzazione, finalizzata a contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati sempre più diffuso soprattutto nelle aree di campagna del Chianti e della Valdelsa. Il video sarà inaugurato nella proiezione che il Cinema Olimpia giovedì 12 dicembre alle ore 21 ospita in occasione di un evento aperto al pubblico organizzato dal Comune di Barberino Tavarnelle. “Un gesto semplice che risponde al dovere di ogni cittadino - annuncia l’assessore all’Ambiente Serena Fedi – che è quello di mantenere pulito e decoroso il luogo in cui si vive assumendo responsabilmente l’impegno di tutelare il patrimonio pubblico. Ne parleremo insieme ai tecnici di Alia, partner nella gestione del servizio ambientale, e alla nostra comunità attraverso le testimonianze, i percorsi virtuosi di alcuni gruppi di cittadini che dimostrano di avere a cuore il loro territorio e si mobilitano per ripulirlo e offrire simbolicamente un modello collettivo di welfare nel rapporto con l’ambiente. Siamo certi che solo introducendo un radicale cambio di passo che investe culturalmente il nostro stile di vita, con il contributo di ognuno, potremo insieme lavorare per garantire un futuro al pianeta”.

L’iniziativa crea l’occasione per fare il punto sulle criticità presenti nel territorio che in diverse aree tra Barberino e Tavarnelle registra alcuni casi di abbandono di rifiuti e sulle azioni che Alia e Comune mettono in atto per ridurre il più possibile il fenomeno e favorire i cittadini, attraverso l’informazione e il sistema integrato di servizi per la raccolta differenziata, nell’accesso alle diverse modalità di conferimento dei rifiuti. Con l’assessore Fedi interverranno Paola Sighinolfi, responsabile della Comunicazione e delle Relazioni Esterne di Alia Spa e Domenico Scamardella, direttore operativo di Alia Spa. Nella seconda parte della serata saranno illustrate le esperienze di volontariato ambientale, nate in modo spontaneo dalla sensibilità di alcuni gruppi di giovani del territorio. Arricchiranno l’iniziativa con la loro partecipazione Gli Spazzini del Chianti di San Donato in Poggio, La Consulta dei Giovani – I 4 Beescheri di San Casciano e I Ris (Raccattiamo I’ Sudicio) di Greve in Chianti. A chiudere la serata sarà il sindaco David Baroncelli che invita tutta la cittadinanza a prendere parte all’evento.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

