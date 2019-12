Pallanuoto toscana scende in vasca per Casa Matilda a Empoli

Domenica 15 dicembre nella Piscina Comunale di Empoli, si terrà il 7° Torneo di Pallanuoto "Io gioco per beneficenza" categoria Under11, organizzato da ASD Etruria Nuoto con il Patrocinio del Comune di Empoli.

Dopo i grandi successi degli scorsi anni i piccoli atleti di casa Etruria, assieme a diverse altre squadre toscane, tornano in vasca per divertirsi e per raccogliere fondi a favore delle associazioni benefiche locali.

Il torneo quest'anno è riconosciuto dalla FIN (Federazione Italiana Nuoto) Comitato regionale toscano, anche come evento HaBaWaBa, un acronimo che sta per Happy Baby Water Ball, parole che vogliono rappresentare la gioia di un bambino nel “gioco con la palla in acqua”: giocare e divertirsi. HaBaWaBa è un evento ludico didattico e vuole insegnare ai bambini il vero valore etico dello sport attraverso eventi nei quali, la socializzazione e il rispetto dell’avversario siano fattori predominanti e la competizione si trasformi in un incontro all’insegna del rispetto reciproco. La categoria under 11 (acquagol) prevede squadre miste, maschi e femmine, ed un regolamento semplificato per evidenziare l’aspetto giocoso.

Una giornata dunque per promuovere lo sport e nello stesso tempo insegnare i valori della solidarietà.

Quest'anno il ricavato verrà totalmente devoluto a Casa Matilda, struttura di seconda accoglienza per madri vittime di violenza di genere e bambini vittime di violenza assistita, gestita dal Centro Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli.

Casa Matilda ha sede nell’ex-Hotel Vittoria in Via Carducci, a Empoli, luogo a cui è stata data proprio una seconda vita grazie a questo progetto inaugurato il 10 luglio 2019.

Casa Matilda lavora per offrire ampi spazi attrezzati e adeguati a realizzare attività psicoeducative da proporre ai bambini e alle madri, idonei per attività ludico-educative e utilizzabili anche dalle donne e dai bambini delle case rifugio: luoghi in cui, attraverso attività psicopedagogiche e con l’aiuto di personale esperto, si possa far sperimentare ai bambini l’accoglienza e la sicurezza delle relazioni.

Le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli sono un’associazione di volontariato non a scopo di lucro, fondata nel 1883. Da sempre investono proventi e forze umane in progetti umanitari e di assistenza rivolti a tutta la cittadinanza e ai più bisognosi. Questi i principali settori in cui operano: Servizi Sanitari, Servizi Sociali, Donatori Sangue, Protezione Civile, Assistenza Infermieristica, Cooperazione Internazionale, Telesoccorso, Magazzino Solidale, Progetti in rete per Anziani, Ginnastica AFA, Centro Antiviolenza “Aiuto Donna Lilith”, Progetto SOS Giovani, Formazione, Centro Doposcuola generico e specifico DSA.

