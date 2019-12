Pedagogia, incontro con Irene Biemmi a Fucecchio

Irene Biemmi, ricercatrice di Pedagogia generale e sociale all'Università di Firenze e docente di Pedagogia di genere presso la stessa università, è autrice di saggi e ricerche, ma anche di libri per l'infanzia, dedicati all’abbattimento degli stereotipi sessisti. Sarà lei l'ospite dell'incontro che si confronterà con insegnanti e famiglie per una chiacchierata tesa a capire come e perché allargare gli orizzonti offerti alle nuove generazioni, offrendo alle bambine e ai bambini un ventaglio quanto più ampio possibile di modelli a cui attingere per strutturare la propria identità di genere e per costruire un proprio personale progetto di vita.

Si terrà venerdì 13 dicembre alle ore 18 presso l'Auditorium La Tinaia a Parco Corsini.

Se la nonna va a lavorare nei campi con il suo trattore, sarà il nonno occuparsi delle faccende di casa; se la mamma rientra tardi dal lavoro, il papà e i figli le faranno trovare la cena pronta e la tavola apparecchiata. Le differenze (biologiche) tra maschi e femmine non devono limitare le opportunità di ciascuno e di ciascuna di costruire un progetto di vita autentico e appagante. Entrano così in campo piste educative per l' abbattimento degli stereotipi e per promuovere la parità di genere fin dall’infanzia.

E' interessante dibattere su queste prospettive educative anche per cercare di prevenire il fenomeno della violenza sulle donne.

La realizzazione dell'incontro, che conclude il calendario di eventi per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, è a cura della Commissione Elette e Nominate del Comune di Fucecchio, della Libreria Blume e della Biblioteca comunale.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio