Presepi nelle scuole a Santa Croce, Pasqualino (Lega) contro Deidda

Il Sindaco di Santa Croce s/Arno Deidda insieme alla maggioranza di sinistra si ritrovano in completa confusione e vittime della loro stessa feroce bocciatura della mozione per i presepi nelle scuole. Da una parte prendono una decisione vergognosa che rinnega le nostre tradizioni e la nostra cultura mettendosi contro una cittadinanza intera e poi gridano allo scandalo se i consiglieri di opposizione difendono le nostre tradizioni artistiche e religiose improntate alla pace e alla speranza. Evidentemente la campagna elettorale è iniziata e per raccogliere voti si èpronti a tutto... anche a negare l'evidenza. Una brutta pagina appena scritta da questa maggioranza che cerca di trovare supporto anche dall’esterno con qualche Consigliere regionale. Il succo però non cambia, il Sindaco Deidda e la sua amministrazione hanno bocciato una mozione sui presepi a Santa Croce facendo di fatto infuriare tutti i cittadini onesti che con orgoglio portano avanti le proprie tradizioni. L’Amministrazione santacrocese ha perso una buona occasione per dimostrare l’attaccamento alla propria città, alla propria cultura e ai propri cittadini.

Giovanni Pasqualino, Lega

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno