Pubblica Assistenza Poggibonsi sostenibile, distribuite borracce all'Istituto Comprensivo 1

La Pubblica Assistenza di Poggibonsi – costantemente impegnata nell’assistenza al cittadino – ha inaugurato una collaborazione con l’Istituto Comprensivo 1 - da anni impegnato in numerose proposte di sensibilizzazione all’ecostenibilità- per proporre insieme uno stile di vita più rispettoso dell’ambiente. Di fatto sta svolgendosi proprio in questi giorni la distribuzione delle oltre 1.400 borracce agli alunni dei vari plessi. “Il nostro obiettivo è quello di aiutare i più piccoli a comprendere un tema così delicato e di supportarli nei primi gesti per fare la differenza nella tutela del Pianeta”, ci tengono a sottolineare il Presidente Stefano Macciò e la prof.ssa Manuela Becattelli, Dirigente Scolastico.

Un semplice oggetto - utile nella vita di tutti i giorni - nelle mani giuste, quelle dei nostri figli – rappresentanti del domani – segnerà un punto di svolta, posizionando il primo gradino di una scala ancora in costruzione.

Fonte: Ufficio stampa

