Si allontana da casa, 25enne ritrovato nelle campagne di Montespertoli

È stato trovato il 25enne che dal pomeriggio di ieri, alle 14, si era allontanato volontariamente da casa sua. Le ricerche erano state avviate con il contributo dei carabinieri di Montespertoli alle 16 e questa mattina si sono concluse. Il giovane è stato trovato in buone condizioni di salute nonostante lo stato confusionale in zona Fonti a San Giorgio, una località di campagna. Gli accertamenti tecnici dei militari hanno permesso di focalizzare le ricerche in un'area più ristretta, dove poi il ragazzo è stato effettivamente ritrovato. Adesso si trova nell'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli per accertamenti.

