Uno scalatore di Castelfiorentino di 58 anni è stato soccorso alle 14 di oggi sulla falesia di Avane in zona Valle dei Porci a Vecchiano. I vigili del fuoco della squadra speleo-alpino-fluviale si sono avventurati nell'area impervia per soccorrere l'uomo, ancora in stato di coscienza. Una volta trasferito a valle, con alcune ferite addosso, è stato trasferito in ospedale per le ferite del caso.

