Rinnovano la distilleria senza autorizzazioni, sequestrate 10mila tonnellate di vinacce

In una distilleria di Barberino Tavarnelle i carabinieri forestali hanno proceduto sequestrare 10mila tonnellate di vinacce stoccate per la produzione di alcol grezzo. L'azienda era in attesa di tre modifiche sostanziali dell'autorizzazione unica ambientale del 2016, per quanto riguarda emissioni nell'atmosfera, emissioni sonore e scariche. La richiesta nasce dall'incremento dei volumi di produzione. La ditta però operava già a pieno regime con nuovi impianti di scarico funzionanti, ma ancora non approvati. All'operazione hanno partecipati i carabinieri forestali di Tavarnelle e di Empoli, il gruppo di Firenze, Arpat e il personale Asl igiene e sicurezza degli alimenti e sicurezza nei luoghi del lavoro. Due persone sono state denunciate per inquinamento ambientale.

