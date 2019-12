Serristori, donato dal Calcit un ecografo di ultima generazione

Un ecografo di ultima generazione è stato donato dal Calcit del Valdarno Fiorentino all’ospedale Serristori.

L’ecografo è andato in dotazione al reparti di Medicina A e B, diretti dal dottor Andrea Bribani, e verrà utilizzato anche nel Day Service”. Si tratta di un apparecchio estremamente performante: un “mylab seven productivity in real time” da 35mila euro che permetterà di effettuare gli esami anche direttamente al letto del paziente fornendo prestazioni diagnostiche di elevata qualità.

Il Calcit del Valdarno fiorentino lo ha acquistato grazie ai contributi dei cittadini raccolti durante le tante iniziative.

Alla cerimonia di consegna del nuovo apparecchio era presente il personale dell’area medica, il sindaco di Figline Incisa Giulia Mugnai e Roberto Biagini, vice direttore sanitario della Asl Toscana centro in rappresentanza del direttore generale. Nel corso della cerimonia gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Figline Valdarno hanno presentato il progetto editoriale “Sei tu! Storie e disegni per crescere sani!”. Racconti scritti con l'aiuto di sei specialisti per promuovere l'educazione alla salute e a uno stile di vita corretto.

L’Azienda USL Toscana centro nuovamente ringrazia il Calcit per la continua attenzione rivolta al presidio Serristori, ai pazienti e agli operatori.

Fonte: Ufficio stampa

