Tir taroccato per viaggiare senza riposare: patente ritirata

Un camionista di 55 anni, originario della provincia di Caserta, è stato fermato dalla Polizia Stradale di Siena poiché aveva taroccato la scatola nera del mezzo per impedire, così, la registrazione dei suoi tempi di guida e di riposo. E’ accaduto lo scorso lunedì a Gracciano dell’Elsa (Colle Val d'Elsa), sulla statale 541, nel corso della Operation Truck and Bus, disposta dall’organismo europeo Tispol- European Traffic Police Network, finalizzata a intensificare l’attività di prevenzione nei confronti di chi guida i mezzi pesanti. Lui tornava dalla cava di Torniella, nel comune di Roccastrada (GR) e, dopo aver scaricato materiali inerti, aveva piazzato una calamita sul sensore del cambio per taroccare i dati e guidare, così, senza riposare a sufficienza. Durante il ritorno a Santa Maria Capua Vetere (CE) i poliziotti lo hanno fermato, gli hanno ritirato la patente e tolto 10 punti, multandolo con 2.000 euro. Ora il camionista potrà usare il TIR solo dopo averlo rimesso in regola.

Tutte le notizie di Colle di Val d'Elsa