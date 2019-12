Trofeo ChiantiBanca a San Casciano, Tnt per 13 volte sul podio

Esordienti del T.N.T. Empoli per 13 volte sul podio nel 7° trofeo regionale Chianti Banca in vasca corta a San Casciano Val di Pesa. I piccoli della categoria Esordienti ‘B’ hanno collezionato 8 medaglie: 4 d’oro, 3 d’argento e 1di bronzo. Invece, fra i più grandi Esordienti ‘A’, si è distinto Gianmarco Bove, nato nel 2007, col 1° posto nei 50 stile, il 2° sui 100 farfalla e il 3° nei 50 farfalla. Da parte sua, Ginevra Milli (classe 2009) ha guadagnato la seconda posizione sui 200 misti, mentre Christian Piano (’08) è arrivato terzo nei 100 rana. Al termine delle gare, la squadra biancazzurra, con Andrea Volpini nel suo staff tecnico, ha chiuso ottava in graduatoria con 107 punti. Tra gli Esordienti ‘A’, nella sessione femminile, hanno pure contribuito alla classifica finale i risultati ottenuti da Ginevra Barnini, 6a sui 50 stile, 9a nei 50 farfalla e 13a sui 100 misti; Chiara Falvino, 4a nei 50 dorso e 6a sui 100 dorso; Silvia Bianconi, 5a nei 50 dorso, 8a sui 50 stile e 11a nei 100 misti; Giuditta Pagli, 7a sui 50 stile e 10a nei 100 misti; Chiara Russetti, 8a sui 50 farfalla e 12a nei 100 misti; Ginevra Milli, 8a sui 50 stile. Per quella maschile, poi, da segnalare i piazzamenti di Gabriele Giordano, 5° nei 100 rana, 8° sui 100 dorso e 14° nei 100 misti; Marco Buti, 5° sui 50 stile, 5° nei 100 stile e 13° sui 100 misti; Sirio Bartalucci, 5° nei 200 misti, 6° sui 100 stile e 6° nei 100 misti; Christian Piano, 4° sui 50 dorso e 4° nei 100 misti; Leonardo Mancini, 4° sui 100 dorso e 6° nei 100 misti. In precedenza, nella 2a prova di qualificazione al campionato regionale invernale, organizzata presso la piscina di Fucecchio dalla stessa società empolese del presidente Giovanni Pistelli, il dodicenne nuotatore Leonardo Mancini aveva realizzato la terza miglior prestazione cronometrica sui 100 stile.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

