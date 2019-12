Use Gross, la conferma arriva dalla Sicilia: parla Marchini

Nonostante una prova non brillante la settimana scorsa contro Cecina, coach Alessio Marchini sentiva che la sua Use Computer Gross era pronta ad una prestazione importante e non aveva nascosto la cosa nelle interviste post-partita. Ed in Sicilia, puntuale, ecco la conferma che quel passo in avanti che il tecnico spezzino chiedeva è arrivato con la bella vittoria sul campo di Costa d'Orlando, terza in trasferta.

"Siamo partiti col piede giusto - spiega il coach - ci eravamo preparati bene ed avevamo le facce giuste, segno di concentrazione e determinazione a portare via la vittoria. Abbiamo limitato i loro giocatori più pericolosi ed indirizzato la gara laddove volevamo grazie anche ad una grande prestazione difensiva. Loro venivano da tre vittorie consecutive e quindi non era facile, ma i ragazzi sono stati bravi a limitarli e ad avere anche continuità nell'arco dei quaranta minuti. Così è arrivata una vittoria meritata e che ci voleva".

I 60 punti totali subiti e gli appena 9 nella seconda frazione parlano meglio di ogni altra cosa. "Sì - prosegue Marchini - nel secondo parziale abbiamo preso un buon vantaggio ma poi siamo stati anche bravi a mantenerlo quando loro hanno provato a rientrare in partita. Quindi una bella prestazione a cui ora dobbiamo dare un seguito. Sabato sera arriva infatti Oleggio per una partita che considero un'importante prova di maturità. Rispetto a Piombino e Cecina si è visto quel passo in avanti che auspicavo, ora dobbiamo riuscire a confermarlo nel prossimo match interno".

Fonte: Use Basket Empoli

