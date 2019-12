Use, il punto sulle giovanili

Il punto sul settore giovanile biancorosso nel weekend appena trascorso.

Under 20 Gold Fides Livorno-Biancorosso Sesa 33-75 Biancorosso Sesa Berti L., Landi 9, Maltomini 8, Calugi 8, Pinzani 4, Bellucci 16, Mancini 6, Bagnoli 2, Berti E. 5, Califano 4, Giannone 8, Vercesi 5. All. Mazzoni (ass. Carmignani) Parziali: 9-23, 19-40, 25-58, 33-75

Under 18 Gold San Miniato-Biancorosso Sesa 46-83 Biancorosso Sesa Mazzoni 9, Morosi 4, De Francesco 8, Berti 9, Casini 2, Cerchiaro 11, Mica 4, Cappelletti 3, Giannone 21, Pozzolini 3, Syll 7, Gangarossa 2. All. Marchini (ass. Mazzoni)

Under 20 Silver Biancorosso Sesa-Virtus Certaldo 54-53 Biancorosso Sesa Carpignani 8, Fratini 6, Kamal 14, Marconcini 8, Gargelli, Bernini, Xindoli, Pistolesi 2, Bulleri 3, Bianchi 13, Monizio, Riva. All. Pagliai (ass. Cinali/Escriva) Parziali: 15-11, 29-27, 45-41, 54-53

Under 18 Silver Biancorosso Sesa-Asinalonga 40-670 Biancorosso Sesa Borsini, Scalzo J. 4, Scalzo N., Scali, Lepori 9, Dianda 2, Panchetti 5, Leporatti 2, Biondi, Fucecchi, Fioravanti 4, Palatresi 14. All. Cappa

Under 16 Eccellenza

Invictus Livorno-Biancorosso Sesa 82-80 dts

Biancorosso Sesa

Desideri 14, Holgado 5, Turchi, Nencioni, Sani, Fontani 15, Banchi, Iannone, Menichetti 18, Ciampi 2, Montagnani 2, Baccetti 24. All. Corbinelli (ass. Mazzoni/Freschi)

Parziali: 17-12, 40-21, 60-40, 73-73, 82-80

Under 15 Eccellenza

Montevarchi-Biancorosso Sesa 73-65

Biancorosso Sesa

Rocchini, Fogli 14, Giacomelli 3, Tognelli 8, Nencini 4, Gerboni, Pescini, Candioti, Basili, Montagnaro 16, Baccetti 16, Pistolesi 4. All. Mazzuca (ass. Mazzoni)

Parziali: 12-18, 36-32, 60-43, 73-65

Under 14 Silver

Biancorosso Sesa-Pontedera 43-31

Biancorosso Sesa

Cuozzo, Fontanelli, Scardigli 2, Tayar 13, Pepe 6, dE sANTIS, Bettarini 2, Cavallaro, Morelli 11, Russetti 2, mIGLIORINI 7, Mazzanti. All. Cappa

Under 16 femminile

Use Scotti Rosa-Baloncesto Firenze 70-26

Fiaschi 3, Persia, Capaccioli 2, Casini 9, Pezzatini 10, Abdyli 6, Ancillotti 16, Antonini 14, Ugolini, 2 Campatelli 2, Mugnaini 2, Lala 4. All. Ferradini

Parziali: 23-6; 37-12; 55-21