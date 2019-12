Natale a Montelupo Fiorentino, gli appuntamenti

Gli ultimi giorni per Montelupo Fiorentino non sono stati dei più facili. Il muro crollato in via Marconi è una ferita che fa male e che deturpa una parte della città.

L’amministrazione ha scelto di reagire in tanti modi: sostenendo le famiglie che provvisoriamente sono state evacuate, intervenendo per tutelare la sicurezza dei cittadini e nello stesso tempo scegliendo di proseguire con le iniziative di valorizzazione della città in attesa del Natale.

Il programma ancora una volta è ricchissimo, denso di appuntamenti culturali e appuntamenti curiosi.

Si parte venerdì 13 nel tardo pomeriggio, quando Facto propone PATTERN! DI NATALE

Un laboratorio di pattern in cui vengono spiegati diversi tipi di schemi e realizzati alcuni esempi di grafiche in analogico. Per iscrizioni e informazioni su orari e costi: 339/7697028

Il giorno successivo, sabato 14 dicembre, sempre in tardo pomeriggio ancora un laboratorio organizzato da Facto, questa volta dedicato a OGGETTI ILLUSTRATI & RICORDI e finalizzato a creare decorazione di oggetti personali (portati da casa) ragionando sulle storie e i ricordi personali. Anche in questo caso per iscrizioni e informazioni su orari e costi: 339/7697028

Di tutt’altro genere l’iniziativa organizzata al Museo Archeologico, sempre sabato 14 alle ore 18.00 si terrà la conferenza dal titolo ECO POETICA. DEA-MADRE-TERRA. Una breve conferenza dell'archeologo Pino Fenu sul tema dell'idolo femminile del neolitico; a seguire performance del poeta filosofo Bruno Ylamater che reciterà alcuni brani tratti dai suoi lavori accompagnato dalla voce narrante dell'attrice Francesca Nicosia e dalla musica del sassofono di Marco De Cotiis e del clarinetto di Michele Marini.

Infine cena al tavolo, € 15,00 a persona. Per informazioni: 3299846252

Sabato 14 e domenica 15 dicembre in centro storico torna “NATALE NEL BORGO”, mercatino natalizio di artigianato, prodotti alimentari e piccole curiosità.

Infine domenica 15 dicembre da non perdere l’appuntamento letterario organizzato al MMAB.

Dalle14.30 alle 17.30 SOTTO TRACCIA - la scrittura nascosta incontro letterario con Sacha Naspini

Prenotazione al numero 0571-917552 oppure alla mail biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Alle 18.00 presentazione dell’ultimo libro di Sascha Naspini "OSSIGENO"- Edizioni E/O - 2019

Durante il firmacopie aperitivo al MMAB caffè.

Infine sia sabato che domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 è possibile visitare presso il Palazzo Podestarile la mostra PARADISO DREAMS, dell’artista Matteo Cibic.

L’esposizione presenta oltre 120 opere in ceramica di uno dei più visionari designer italiani della nuova generazione.

Una sezione proporrà una serie di lavori inediti che reinterpreteranno la grande tradizione ceramica di Montelupo, realizzati in collaborazione con il Laboratorio di Ceramiche d’Arte Dolfi di Ivana Antonini.

Il cuore dell’esposizione è la sezione Montelupo, una serie di oggetti inediti, realizzati appositamente per questo appuntamento con il Laboratorio Ceramiche d’Arte Dolfi di Ivana Antonini, ceramista tra le più conosciute del territorio, con l’obiettivo di reinterpretare, valorizzare e innovare la grande tradizione montelupina

