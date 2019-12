Natale sul Lungarno: mercatini, gastronomia e animazione a Capraia e Limite

Natale sul Lungarno sta per arrivare.

Domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 18, torna la per la sesta edizione l’evento organizzato dalla Pro Loco Capraia e Limite in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Piazza Fucini, via Maestri del Lavoro, Piazza Maestri d’Ascia e Lungarno dei Cantieri ospiteranno l’artigianato, con prodotti di oggettistica natalizia, banchi con i lavoretti delle scuole di Capraia e Limite, oltre a stand gastronomici ed alcuni presidi ristoro, con bevande calde e prelibatezze a cura del circolo Arci “I. Montagni” di Limite sull’Arno e di alcuni esercizi commerciali.

Ci sarà anche il banchino delle Astro Dragon Ladies, le donne in rosa che praticano la Dragon boat come disciplina sportiva e riabilitativa per combattere il tumore al seno.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18,00, ci saranno varie iniziative di animazione per i più piccoli, con “Aida” e numeri di giocoleria con hula hoop, giochi di fuoco e il comico e mago itinerante Daniele Cecchini.

Nel pomeriggio, dalle 15,00, arriverà Babbo Natale e i bambini potranno scrivere e consegnare la letterina.

Dalle 15,00 alle 18,30 sarà inoltre aperto al pubblico e visitabile il Centro Espositivo della Cantieristica e del Canottaggio “Mario Pucci” di piazza C. Battisti, che si trova vicino al mercatino.

“Anche quest’anno, ha dichiarato il sindaco Alessandro Giunti, la Pro Loco ha organizzato varie iniziative e questo grazie ad un grande gioco di squadra che vede coinvolte le scuole, le associazioni, l’amministrazione comunale e molti cittadini che si sono resi parte attiva per programmare e realizzare tanti momenti di condivisione e divertimento. Quest’anno inoltre siamo riusciti ad arricchire il contesto delle luminarie, non soltanto addobbando gli alberi ma anche alcuni viali che attraversano il paese. Una nuova scenografia che speriamo possa essere di gradimento per entrare nell’atmosfera delle festività”.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

