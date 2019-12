Altro fine settimana di festa a Roffia: concerto e presepe artistico

Altri giorni di festa in attesa del Natale questo fine settimana sarà caratterizzato oltre che all apertura del presepe Sabato dalle 15:00 alle 19:00 Domenica pomeriggio alle 15:00 si svolgerà il concerto del gruppo “On Train Gospel Choir “ .

Train Gospel Choir “prende vita nel 2017 da un’idea di Mauro Becattini che, reduce dalla direzione di un coro Gospel fiorentino, prova a replicare la sua esperienza nel nuovo territorio sanminiatese nel quale si è trasferito con la famiglia. Dopo il primo anno dedicato allo studio dei primi brani, nel gennaio 2018 il gruppo concorda la decisione di dare una svolta e provare ad ampliare il repertorio. Nel 2019, ecco avvenire una ulteriore evoluzione. Arrivano le prime esibizioni pubbliche: una serata “Nell’Aia”, concerti nella Chiesa di San Michele a Roffia, serate in alcuni RSA di zona, presenza nalla manifestazione “Pinocchio in strada”, animazione musicale di alcune liturgie nunziali. Grazie al passa-parola giungono nuovi elementi, che immettono nel gruppo grande entusiasmo e fresche energie. Con l’aiuto prezioso di Laura Lensi, il coro intraprende nel frattempo il suo percorso di crescita nella tecnica vocale. Il repertorio si amplia, le richieste di nuovi concerti cominciano ad arrivare.

Nuove sfide ci attendono e siamo pronti ad affrontarle, insieme, con la gioia di condividere la nostra passione per la musica.

Quindi ricapitolando Sabato e Domenica ore 15:00-19:09 Presepe Artistico Aperto

Domenica ore 15:00 concerto nella Chiesa di Roffia.

