Babbi Natale in bici, 'Quelli della Rotonda' abbracciano il centro di Castelfiorentino

Porteranno la loro allegria e la loro esuberanza, davvero contagiosa. Sono i “Babbi Natale” in bicicletta, conosciuti anche come “quelli della Rotonda”, che nel pomeriggio di domenica 15 dicembre irromperanno nel centro di Castelfiorentino (ore 16.30) per diffondere il loro entusiasmo, accompagnando la loro presenza con un’iniziativa benefica a favore dell’associazione “Senza barriere”.

La giornata prenderà il via al mattino nel centro storico alto (collegiata di San Lorenzo, ore 11.30) con la benedizione dei “bambinelli” al termine della Santa Messa. Nel pomeriggio, sempre nella parte alta, apertura della “Via dei Presepi” con oltre settanta presepi artistici e artigianali disseminati lungo 52 postazioni, tra cui quello imponente alla Pieve (animato da video scenografie luminose), il “presepe meteorologico”, il presepe “in bici”, e molti altri realizzati con i materiali più impensati.

Nella parte bassa, largo ai trampolieri, che si muoveranno in modo itinerante per catturare l’attenzione e la curiosità dei visitatori, le “statue viventi”, da sempre apprezzate per la loro encomiabile capacità di rimanere immobili (salvo ricambiare con un gesto una piccola offerta), attività di animazione e i mitici “Babbi Natale” in bicicletta, che in corso matteotti daranno vita a una raccolta fondi a beneficio di “Senza Barriere”, preparando caldarroste e distribuendo vin brulè ai passanti.

Piazza Gramsci sarà come di consueto riservata alle giostre e alla Pista di pattinaggio su ghiaccio (si ricorda che quest’ultima, dal 13 dicembre, rimane aperta tutti i giorni dal lunedì alla domenica ore 10.00-13.00 e 15.00-24.00).

Tra il centro storico basso e quello alto ci si potrà muovere agevolmente a bordo del trenino natalizio che effettuerà corse no-stop (ogni venti minuti circa, orario 9.30-13.00 e 15.00-20.00) seguendo questo itinerario: Piazza delle Poste (piazza Berlinguer, stazione 1 “Polo Nord”), via Masini (stazione 2 “Stella cometa”), Piazza del popolo (stazione 3 “La via dei Presepi”), piazza Kennedy (stazione 4 “Frutta candita”), corso Matteotti e via Garibaldi (stazione 5 “Pacco regalo”), piazza Cavour (stazione 6 “La befana”), piazza Gramsci (stazione 7 “Freddo polare”). Costo 1 euro valido per tutte le corse al mattino, 2 euro per tutte le corse del pomeriggio.

