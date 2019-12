Bonus verde, voto unanime per l'ordine del giorno a Pistoia

Con voto unanime dell'assemblea, il consiglio comunale ha approvato, nella seduta di lunedì 9 dicembre, l'ordine del giorno sul bonus verde.

Il provvedimento, presentato dai consiglieri comunali della Lega per Salvini Premier Francesco Mazzeo, Gabriele Gori e Alessandro Belli, prima del voto è stato firmato anche da tutti gli altri capigruppo di maggioranza e minoranza presenti in aula diventando, così, un ordine del giorno di tutto il consiglio comunale.

E' stato, infatti, il capogruppo del Pd Walter Tripi, durante la discussione in aula, dopo aver sottolineato che il Ministro competente aveva già annunciato il reinserimento del provvedimento e che vari senatori già avevano proposto emendamenti in tal senso, a proporre la firma dell'ordine del giorno da parte di tutto il consiglio comunale.

"L'ordine del giorno è tardivo, ma così com'è è anche difficile da condividere nella forma – ha detto Tripi in aula – e questa parte la rimetto alla discussione dell'aula. Di per sé, la volontà politica e l'obiettivo dell'atto sono pienamente condivisibili perché il bonus verde è una misura importantissima".

Il provvedimento invita il sindaco e la giunta a "considerare e ritenere errata l'iniziativa dell'attuale Governo – è scritto nel documento - di eliminare il bonus verde che aiuta e facilita anche la qualità della vita, soprattutto nelle città con un'alta densità abitativa e pertanto nell'ambito delle proprie competenze di adottare ogni iniziativa utile al fine di sostenere con ogni mezzo a disposizione il mantenimento del bonus verde e inviare una nota al Governo e al Ministero competente al fine del mantenimento con l'integrazione anche di eventuali proposte di miglioramenti e ampliamento del bonus verde".

"Si tratta di una misura molto importante per la città di Pistoia – ha spiegato in aula il consigliere della Lega per Salvini Premier Francesco Mazzeo – ed è un aiuto che diventa esponenziale e da questo può partire anche una pubblicità del verde, Pistoia potrà essere maggiormente conosciuta e può inoltre essere un grande contributo all'ambiente".

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

