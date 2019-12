Case della Memoria europee radunate a Vinci

Quattro giorni dedicati alle case dei grandi personaggi della cultura che porteranno a Vinci esperti da tutta Europa, con l’obbiettivo di rafforzare la collaborazione tra le realtà europee per favorire la conoscenza e l’attrattività delle case museo. Dal 12 al 15 dicembre si terrà tra Firenze e Vinci l’incontro internazionale “L’Europa dei Grandi. Coordinamento europeo delle Case della Memoria”, promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, in collaborazione e con il contributo del Comune di Vinci, in occasione delle celebrazioni per il quinto centenario della morte di Leonardo.

Nell’ambito della quattro giorni, Vinci ospiterà anche la “XIV Conferenza permanente delle associazioni museali - Nuove visioni per il museo del futuro”, per fare il punto sulle varie esperienze museali e delineare un percorso che mira a migliorare la qualità dei musei italiani di diversa tipologia e proprietà, e a rafforzare la coesione delle politiche di gestione e valorizzazione dei diversi attori pubblici e privati.

“È sicuramente un onore ospitare a Vinci, nella città di Leonardo, questo evento assolutamente di rilievo per la valorizzazione dell’offerta museale e dei circuiti culturali legati alle case dei grandi personaggi - afferma il vicesindaco di Vinci con delega alla Cultura, Sara Iallorenzi - Mi auguro, pertanto, che l'iniziativa possa rappresentare l'occasione per avviare nuovi e interessanti legami di collaborazione tra gli istituti culturali che ne prenderanno parte”.

In programma anche il secondo incontro europeo delle case storiche dei grandi personaggi, scrittori, artisti, musicisti, scienziati. Il fine è quello di rafforzare le sinergie tra i rappresentanti delle case museo europee per la costituzione di una rete europea delle Case delle Memoria. Capofila del progetto è l’Associazione Nazionale Case della Memoria che già nel 2015 si era fatta promotrice del Protocollo di collaborazione europea, firmato a Palazzo Medici Riccardi dai rappresentanti di case museo di Russia, Spagna, Olanda, Croazia, Germania, Ungheria e Portogallo.

Il genio assoluto del grande Leonardo da Vinci, le cui opere sono conservate nei più importanti musei del mondo, ma anche in prestigiosi archivi e biblioteche, sarà di stimolo alle case museo dei grandi personaggi europei e alle associazioni museali italiane, per condividere progetti e buone pratiche e per discutere la realtà e il ruolo dei musei e delle case della memoria dei grandi personaggi in Italia e in tutta Europa.

“A quattro anni dall’accordo di cooperazione internazionale siglato nel 2015 insieme alla Regione Toscana e agli altri enti promotori - commenta Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria - Vinci ospiterà un momento di confronto per sviluppare un percorso di valorizzazione comune, attraverso progetti di collaborazione pensati per far conoscere a un pubblico sempre più ampio le nostre case museo, le case della memoria dei personaggi illustri che rappresentano la migliore espressione dell’identità dei nostri Paesi”.

“L’obiettivo è quello di definire una linea insieme alle delegazioni di varie associazioni museali europee e italiane che, come la nostra, si occupano di far conoscere e valorizzare le collezioni artistiche e le dimore dei personaggi illustri - aggiunge Marco Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria - Partendo dalla consapevolezza che il modo di vivere il turismo è cambiato, è molto più esperienziale. Vogliamo intercettare e convogliare il turismo su progetti diversi, virando verso un turismo fatto di esperienze e percorsi integrati. Ringraziamo anche Deutsche Bank per il sostegno dato a questa importante iniziativa”.

Il programma prenderà il via giovedì 12 dicembre a Firenze con la visita dei partecipanti alla Galleria degli Uffizi e l’incontro con il direttore Eike Schmidt. Alle 17, visita alla mostra “Leonardo e il moto perpetuo” presso il Museo Galileo di Firenze.

Venerdì 13 a Vinci ecco la XIV Conferenza permanente delle associazioni museali dedicata al tema “Il ruolo delle Associazioni museali italiane: analisi e prospettive”, coordinata da Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. Dopo i saluti dei rappresentanti istituzionali presenti, si passeranno il microfono i rappresentanti di numerose associazioni museali.

Tante le associazioni museali rappresentate: Amaci - Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiana, Amei - Associazione Musei Ecclesiastici Italiana, Anmli - Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali, Amns - Associazione Nazionale Musei Scientifici, Ancm - Associazione Nazionale Case della Memoria, Icom Italia-International Council of Museums, Mi-Museimpresa Associazione italiana dei Musei e degli Archivi d’impresa, Simbdea - Società Italiana per la Museologia e i Beni Demoetnoantropologici.

Alle 15, si terrà una visita ai luoghi e alle istituzioni culturali che conservano la memoria e l’eredità di Leonardo nella sua città natale. La visita farà tappa nei luoghi leonardiani per eccellenza: la collezione della Biblioteca Leonardiana, il Museo Leonardiano con la mostra “Leonardo a Vinci. Alle origini del genio” e la sezione dedicata alla sua opera pittorica, la Casa di natale di Leonardo ad Anchiano che fa parte della rete dell'Associazione Nazionale Case della Memoria. Alle ore 17, alla Biblioteca Leonardiana di Vinci in programma, inoltre, l’Assemblea annuale dei membri aderenti all’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Sabato 14 (ore 10.30) alla Biblioteca Leonardiana di Vinci ci sarà l’incontro internazionale “L’Europa dei Grandi. Una rete europea delle case dei Personaggi Illustri”, il Coordinamento europeo delle Case della Memoria dedicato al tema “Fare rete per favorire la conoscenza e l’attrattività economica e turistica dei paesaggi culturali”. Dopo i saluti di Sara Iallorenzi, vicesindaco di Vinci con delega alla Cultura, si parlerà di strumenti digitali di supporto alla visita per la rete europea delle Case della Memoria con i responsabili della rete europea. A seguire la visita alla Villa Medicea di Cerreto Guidi con la mostra “Falchi, girafalchi e astori al tempo di Pisanello e Leonardo”e al MuMeLoc - Museo della Memoria Locale.

Domenica 15 chiusura con le visite alle Case della memoria limitrofe: partenza per Empoli dove gli ospiti saranno accolti alla Casa del Pontormo e alla Casa natale di Ferruccio Busoni. Il tour prosegue a Fucecchio per la visita alla Fondazione Montanelli Bassi, Casa della Memoria di Indro Montanelli, e al Palazzo Corsini con il Museo Civico.

L'Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 78 case museo in 12 regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

