Controlli nelle attività commerciali: sequestrati 3mila 600 prodotti e segnalati 3 titolari a Arezzo

Nell'ambito dei controlli per il contrasto della diffusione di prodotti contraffatti e non approvati dagli standard di sicurezza, la guardia di finanza di Arezzo e di Sansepolcro hanno sequestrato circa 3mila 600 prodotti.

Nei giorni scorsi in alcune attività commerciali della Valtiberina sono risultate irregolari ai controlli: in tre esercizi commerciali a Sansepolcro la guardia di finanza ha sequestrato articoli di bigiotteria in metallo, giocattoli e apparecchi elettrici non conformi alle norme del codice del consumo, ovvero sprovvisti di contenuti informativi obbligatori per la sicurezza, come la denominazione, il produttore o l'importatore, il paese d'origine, le istruzioni e le precauzioni d'uso.

Sono stati quindi circa 3mila 600 gli oggetti sequestrati e ritirati dal mercato e 3 i titolari segnalati alla camera di commercio di Arezzo e Siena, per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal 'Codice del Consumo'. La sanzione va da 516 euro a 25mila 823 euro, in relazione al prezzo di listino e al numero dei prodotti messi in vendita.

