Crollo a Montelupo, sequestrata l'area: aperto un fascicolo in Procura

È stata posta sotto sequestro l'area del crollo del muro di contenimento in cemento di via Marconi a Montelupo Fiorentino. Da quanto si apprende è stato aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per crollo colposo. Per questo la Procura ha disposto il sequestro. Al momento non è stata accertata la causa del crollo e restano in piedi varie ipotesi. A renderlo noto è il sindaco Paolo Masetti. Nei prossimi giorni saranno svolte anche le perizie dei consulenti della Procura.

