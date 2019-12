Diritti umani, un convegno in Consiglio regionale

L’importanza dei diritti umani, sintetizzati da Stefano Rodotà nella frase “I diritti parlano, sono lo specchio e la misura dell’ingiustizia, e uno strumento per combatterla”, al centro del convegno di venerdì prossimo, 13 dicembre, a partire dalle 15 in Auditorium di palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale.

Il seminario intende celebrare la settantunesima giornata mondiale dei diritti umani con un parterre di partecipanti di alto livello, a cominciare dal presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani.

Dopo l’introduzione di Sara Funaro, assessore all’Educazione e ai diritti del Comune di Firenze, Barbara Felleca, avvocato e membro della commissione Cultura dell’amministrazione comunale fiorentina e Milva Segato dell’ufficio scolastico regionale, seguiranno interventi su Diritti e libertà nelle ideologie politiche del XX secolo, Carta dei diritti delle bambine, Politiche di integrazione in Europa e in Turchia, Disabilità e diritti negati.

Tra i relatori, Gabriella Gaglio presidente di Human - diritti e libertà, Vittorio Gasparrini presidente del Centro per l'Unesco di Firenze, Rosa Maria Di Giorgi deputata al Parlamento italiano, Margherita Mazzelli presidente Club per l’Unesco di Livorno, Sahizer Samuk assistente della direttrice Club per l'Unesco di Lucca, Annunziata Campa presidente Club per l’Unesco di Pisa, Sibilla Santoni presidente del comitato pari opportunità ordine degli avvocati di Firenze

La giornata servirà anche per rilasciare crediti formativi per la professione forense.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Tutte le notizie di Firenze