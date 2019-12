Donati sei defibrillatori alla Prefettura di Firenze

Sei defibrillatori semiautomatici sono stati donati dalla Onlus Associazione Amici del Pronto Soccorso alla Prefettura di Firenze.

Si tratta di macchinari portatili che possono essere usati anche su pazienti pediatrici. Tre di questi dispositivi sono destinati alle sedi della Prefettura (uno in via Cavour e due in via Giacomini), mentre gli altri tre sono stati assegnati ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco. Il personale adibito all’utilizzo degli strumenti sarà appositamente in un corso organizzato dalla Misericordia di Firenze, grazie al progetto solidale “Il Cuore di Firenze” di cui fanno parte gli storici enti caritatevoli fiorentini (Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Montedomini, Compagnia del Bigallo, Fondazione Santa Maria Nuova ONLUS e Istituto degli Innocenti).

La consegna dei defibrillatori è avvenuta stasera a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza del prefetto Laura Lega e del presidente della Onlus Amici del Pronto Soccorso Stefano Grifoni, in occasione del tradizionale Brindisi degli Auguri di Natale.

“Un regalo bellissimo, ha dichiarato il prefetto Laura Lega, e ringrazio sentitamente per la loro sensibilità i partner di questo progetto di grande utilità sociale, che permette di garantire una sempre maggiore attenzione alla salute dei nostri dipendenti e dei cittadini che frequentano i nostri uffici”.

Fonte: Prefettura di Firenze

