Empoli Città del Natale continua a far discutere l'opinione pubblica a quasi due settimane dall'inaugurazione. Dopo il sondaggio video su gonews.it, che vedeva intervistati unanimi nell'apprezzare le maxi installazioni e proiezioni del centro di Empoli, i voti online ribaltano il risultato: quasi il 68% dei votanti non avrebbe apprezzato l'allestimento. Come diciamo da sempre, il sondaggio di gonews.it non ha valore statistico, è solo un modo per incentivare la partecipazione dei nostri lettori. In questo caso specialmente, saranno i flussi dei visitatori (e dei clienti dei negozi del centro) a parlare e a giudicare se l'investimento compiuto (150mila euro) è valso lo sforzo.

Invece del sondaggio della settimana, stiamo preparando un altro evento a tema Natale. Rimanete collegati!

