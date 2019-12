'Est motus in rebus', Firenze capitale della mobilità sostenibile

Firenze "capitale" della mobilità sostenibile grazie al convegno "Est motus in rebus", confronto sui Pums, che si è svolto alla fine di novembre in Palazzo Medici Riccardi. Due anni fa i principali Comuni e Città metropolitane italiane hanno avviato la prima stagione di pianificazione della mobilità sostenibile, siglata come "Pums".

Nel convegno fiorentino, organizzato da Anci, nell’ambito del progetto Metropoli Strategiche, con la collaborazione di S.i.po.tra. (Società italiana di politica dei trasporti), si è declinato lo stato dell’arte delle strategie di mobilità oggi in campo. La giornata si è caratterizzata come momento di confronto tra Governo, Amministrazioni metropolitane ed esperti per parlare delle politiche nazionali su infrastrutture materiali e immateriali che dovranno essere promosse nel prossimo futuro per avere città più attrattive e vivibili. Lectio magistralis del Prof. Jose Viegas. Conclusioni del Sottosegretario Margiotta.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

