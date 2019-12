Fi-Pi-Li, controlli a Montelupo della stradale: 10 autisti multati

Martedì scorso, la Polizia Stradale di Firenze è stata impegnata, durante tutto il giorno, nel controllo dei mezzi di trasporto, con un’attenzione particolare al rispetto dei tempi di guida e di riposo previsti per i camionisti.

A Montelupo Fiorentino (FI) all’operazione ha partecipato anche la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, per controllare i veicoli commerciali, anche con l'utilizzo del police controller, il software in dotazione alla Polizia Stradale, capace di estrarre i dati memorizzati dalla scatola nera dei TIR.

Un occhio particolare è stato rivolto ai mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose e di alimenti e, forse anche a causa dei serrati controlli effettuati di recente, la quasi totalità degli autisti dei camion è risultata in regola.

Le pattuglie della Stradale hanno monitorato anche le altre arterie più trafficate e, alla fine, le infrazioni contestate sono state 44, di cui 10 per il mancato rispetto dei tempi di guida, 20 per la velocità eccessiva e 2 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Sono state ritirate 2 patenti guida, una carta di circolazione e tolti 150 punti.

