Buongiorno oggi ringrazio al signora Gina che mi ha mandato un secondo con il maiale farcito con porcini e salsa di mirto. La ricetta è molto gustosa e buona soprattutto profumata grazie al mirto e dall'alloro. Gina ha trovato questo secondo su un libro di ricette di Natale che le è stato regalato tanto tempo fa e ogni anno lo consulta e prende una ricetta da fare per le feste di Natale. Per il giorno di Natale è consuetudine che i suoi figli e i suoi nipoti sono a pranzo da lei e ogni anno cambia le decorazione della tavola natalizia. A Gina piace andare per mercatini e trova sempre degli oggetti originali che utilizza per addobbare la casa, una delle sue qualità è quella di essere molto creativa, così i centro tavola le compone sempre da sola.

Dal Mirto si ricava il liquore al mirto che parte della tradizione popolare della Sardegna e proviene dalla macerazione delle sue bacche. Le bacche posso essere utilizzate per aromatizzare la cacciagione. Il mirto (frutto) ha una fragranza intensa e pungente, aiuta a digerire meglio i grassi animali e il suo olio essenziale il mirtolo serve per sciogliere catarro, bronchiti e malattie da raffreddamento all'apparato respiratorio. Come sempre per saperne di più su questo pregiata bacca rimando a due siti che spiegano le sue principali caratteristiche.

www.riza.it/benessere/sos-salute/7286/

www.giardinaggio.net/erboristeria/fitoterapia/mirto.asp

Filetto di maiale farcito ai porcini in salsa di mirto

Ingredienti per 6 persone:

700 gr di filetto di maiale

300 gr di porcini

2 spicchi d’aglio

3 cucchiai di mirto (liquore)

½ bicchiere di vino bianco (tipo Vermentino)

1 foglia d’alloro

20 gr di burro

4 cucchiai di olio di oliva extravergine

Prezzemolo

Sale e pepe

Preparazione

Pulite il filetto da eventuali parti grasse e incidetelo con un coltello nel senso della lunghezza aprendolo in 2 parti a libro. Battetelo leggermente con un batticarne e insaporitelo con sale e pepe. Pulite i funghi, tagliateli a dadi e trifolateli in una padella antiaderente a fiamma alta con 2 cucchiai d’olio e l’aglio schiacciato. Spolverateli con il prezzemolo tritato, sale e pepe. Farcite il filetto con i funghi e arrotolatelo su se stesso legandolo con lo spago da cucina. Scaldate una padella antiaderente con l’olio rimasto e l’altro spicchio d’aglio, unite il filetto e rosolatelo bene su tutti i lati sfumando poi con il mirto e poco dopo con il vino. Infornate a 190 gradi per circa 18 minuti con la foglia di alloro per profumare. Tagliate il filetto a fette e servitelo con il fondo di cottura. Guarnite con dei rametti di rosmarino e del radicchio tagliato finemente.

Gina

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.