Colpo al bancomat della Coop, rubati 40mila euro a Ponticelli

Ladri in azione alla Coop di Ponticelli, nella parte bassa del comune di Santa Maria a Monte. Come riporta La Nazione, i malviventi hanno portato via il bancomat della Monte dei Paschi rubando 40mila euro circa. Il fatto è avvenuto martedì 10 dicembre e sono entrate in azione cinque persone, tutte coperte con cappelli e passamontagna, le quali hanno sfondato con una spranga di ferro il vetro all'ingresso del supermercato. Mentre uno faceva da palo in un furgone, gli altri hanno ancorato il bancomat e lo hanno staccato con l'aiuto del mezzo. In seguito sono fuggiti imboccando la superstrada, ma le telecamere di videosorveglianza li hanno ripresi. Il danno è di alcune migliaia di euro, indagano i carabinieri. Il furgone utilizzato per la rapina era stato a sua volta rubato poco prima a un panificio di Pontedera.

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte