Furto in tabaccheria, un arresto a Massa: danni nel negozio e resistenza a pubblico ufficiale

La notte scorsa la polizia di Massa Carrara ha arrestato un 42enne pregiudicato per il furto in una tabaccheria.

A dare l'allarme è stato il titolare dell'esercizio commerciale e, grazie alle riprese del sistema di videosorveglianza, gli agenti hanno rintracciato dopo poco l'uomo che stava cercando di fuggire. L'uomo, che era in carcere per furto, è stato rimesso in libertà di recente e sottoposto all'obbligo di permanenza notturna in abitazione. Non rispettando quindi il provvedimento è uscito ed ha scassinato il negozio per prendere le sigarette, sfondando la vetrina e danneggiando gli interni, comprese le apparecchiature per il gioco del lotto.

Una volta fermato dalla polizia, il 42enne ha tentato di sfuggire al controllo con la violenza, sferrando calci e pugni agli agenti. In seguito si è anche rifiutato di farsi visitare dal personale sanitario all'interno della Questura. I tre poliziotti, in seguito alla colluttazione, hanno ricevuto le cure del pronto soccorso.

Il 42enne si trova adesso agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

