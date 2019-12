Imposta di soggiorno, Stella (Fi): "Errore colpire le imprese che danno servizi ai turisti"

“E’ assolutamente sbagliato aumentare l’imposta di soggiorno, Se dovesse succedere faremo una battaglia perché si riveda questa scelta, saremo al fianco degli albergatori. È un vero errore, in un momento come questo, colpire le imprese che lavorano in maniera regolare e che danno un servizio ai turisti e alla città. L’amministrazione comunale con questo provvedimento tratta gli albergatori come dei bancomat, questo è inaccettabile". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"Dall’introduzione dell’imposta di soggiorno - ricorda - abbiamo sempre criticato due punti: il criterio di applicazione del Comune di Firenze che tiene conto solo delle stelle e non della localizzazione geografica dell’albergo e la destinazione dei proventi. Invece di aumentare il costo dell’imposta di occorrerebbe fare un ragionamento serio sull’applicazione: dopo il suo ingresso cosa ha funzionato e cosa no? Invece ci si ostina solo ad incassare i soldi senza fare nessun tipo di valutazione insieme alla categoria degli albergatori".

"Due sono i punti cardine della tassa di soggiorno: Il primo - sottolinea Stella - è che il gettito dell’imposta di soggiorno ‘è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compreso quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali’; il secondo è che ‘l’imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e sosta nell’ambito del territorio comunale’. Chiediamo che questi cardini vengano rispettati e che i proventi non vadano a finire genericamente nel bilancio del Comune come accaduto fino ad oggi".

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze