Infortuni sul lavoro: la presentazione del report per la Toscana

La presentazione del report sugli infortuni sul lavoro in Toscana e l'illustrazione del piano regionale per la sicurezza 2019: sono questi i temi dell'incontro in programma domani, venerdì 13 dicembre, a Palazzo Strozzi Sacrati (Piazza Duomo 10, Firenze).

I lavori si apriranno alle ore 10 con i saluti del Prefetto di Firenze Laura Lega e l'introduzione dell'assessore regionale alla Presidenza Vittorio Bugli, cui seguiranno gli interventi del Sostituto procuratore della Procura generale di Firenze Sergio Affronte e del direttore regionale dei Vigili del fuoco Giuseppe Romano. Nel corso della mattina verranno quindi presentate una relazione sull'andamento dell'economia toscana a cura di Irpet, il rapporto sugli infortuni sul lavoro curato da Inail e verranno illustrate le linee generali del piano operativo 2020 p er la sicurezza sul lavoro.

Concluderà l'iniziativa (ore 12) una tavola rotonda cui parteciperanno i soggetti firmatari del protocollo d'intesa sul coordinamento e il monitoraggio della sicurezza del lavoro: l'accordo è stato siglato nell'aprile del 2018 tra Regione Toscana, Inail, Ispettorato del lavoro, Vigili del fuoco e parti sociali e il report che sarà illustrato è parte delle attività concordate.

