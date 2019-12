La Guido Boscaglia Srl si espande: nuova sede a Colle Val d'Elsa

Una nuova sede operativa per la società Guido Boscaglia Srl. L'inaugurazione si è tenuta questa mattina a Colle Val d'Elsa, alla presenza del sindaco Alessandro Donati, dei sindaci di Poggibonsi, David Bussagli, e San Gimignano, Andrea Marrucci, del consigliere regionale Simone Bezzini, dei rappresentanti del Consorzio di Bonifica 3 e 6, di Patrizio Mecacci e Mino Niccolai per Legacoop Toscana, insieme all'amministratore unico della Guido Boscaglia Srl Massimo Dattile, al responsabile commerciale Tiziano Scarpelli e ad altri rappresentanti della società, oltre a Riccardo Cappelli in rappresentanza dei soci di Boscaglia Srl.

L'apertura di questa nuova sede, uno spazio che finora era utilizzato soltanto marginalmente, fa parte del processo di rilancio e sviluppo della Guido Boscaglia Srl avviato con il piano di salvataggio della società dell'agosto 2017, con un nuovo assetto societario composto da Airone Green Center società cooperativa, AgriAmbiente Mugello società cooperativa e GE.ECO Srl (Gruppo CFT), che ha consentito di consolidare la vita del sodalizio e ampliare l’attività verso nuovi mercati.

Stamani il taglio del nastro della nuova sede, “un'operazione che consentirà alla società di acquisire una posizione ancor più strategica sul mercato di riferimento e che sicuramente sarà anche di aiuto per proseguire e incrementare i servizi verso i privati nell'ottica della diversificazione dell'attività che abbiamo avviato – spiega Massimo Dattile – a due anni dal salvataggio la Guido Boscaglia Srl ha contabilizzato importanti volumi di attività con conseguenti risultati economici ed è pronta, con le proprie maestranze, ad affrontare la sfida di medio-lungo periodo che la dovrà portare all'acquisizione del ramo dalla procedura concorsuale della cooperativa”.

Il nuovo spazio di Colle Val d'Elsa va ad aggiungersi alle altre sedi della società, che si trovano nel comune di Radicondoli, in provincia di Siena, e nel comune di Santa Fiora, in provincia di Grosseto.

Fonte: Legacoop Toscana - Ufficio Stampa

