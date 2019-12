La vigilia di N., commedia natalizia con attori di zona al Pacini di Fucecchio

Mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre alle 21.30 al Nuovo Teatro Pacini, fuori abbonamento, è in scena la vigilia di N. della Compagnia Laboratorio Officina, testo di Silvia Nanni, con la regia di Claudio Benvenuti, con Larissa Bagni, Claudio Benvenuti, Myriam Camerlingo, Samuele Corsi, Massimo Cheli, Karla De Siena, Fabiana Nencini, Stefania Prosperi, Sebastiano Rossi, Carlo Trentin, Cristina Zanieri. Una commedia brillante dedicata al Natale. Tre atti, tre vigilie, tre case differenti, lo stesso gruppo di amici: tra scaramucce di coppia, pillole da prendere e lingue straniere maccheroniche.

Stefano e Gianna, intenti a convincere gli amici a investire su un nuovo progetto imprenditoriale; Maica e Rinaldo, ricchi snob impegnati a mantenere in piedi un castello di bugie; la signora Vera con la dama di compagnia Aldina, singolare duo che sembra uscire dalle pagine di un romanzo difine Ottocento; Laura e Andrea, che scandiscono le loro giornate al ritmo di barzellette fintamente apprezzate, infine Erica, dipendente dalle sue pillole che però non le impediscono di vedere la realtà per quel che davvero è. Con un sorriso amaro sulle labbra tutti i personaggi scopriranno, di anno in anno, che quel che luccica non sempre è uno scintillante addobbo natalizio, ma un abbaglio di cui tutti primo o poi pagheranno le conseguenze.

Biglietti

La Vigilia di N. intero: 15 euro – ridotto (soci Unicoop Firenze) 12 euro

La biglietteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00, il sabato e la domenica e i festivi dalle 16.00 – 21.00

Fonte: Teatrino dei Fondi Ufficio stampa e comunicazione

