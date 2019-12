In un bar della Valdorcia è stato trovato un lavoratore a nero. Sono intervenute le fiamme gialle e hanno messo in atto degli accertamenti, denunciando la posizione lavorativa all'Ispettorato territoriale del lavoro. Il datore sarà sanzionato con una pesante multa. Inoltre è a rischio la stessa attività del bar, perché dovrà regolarizzare l'intero periodo in cui ha impiegato il dipendente a nero, fanno sapere dalla Guardia di Finanza.

